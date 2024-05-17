«Ей не оставили выбора»: Успенская дала Киркорову 10 дней на опровержение слов о «попрошайке»

Любовь Успенская подала досудебную претензию к Филиппу Киркорову из-за его интервью — он назвал певицу «попрошайкой», которая «выклянчивала шмотки и подарки». Как рассказала «Газете.Ru» адвокат артистки Елена Сенина, Успенская не предъявляет финансовых требований, однако хочет, чтобы все публикации с оскорблениями были удалены. По ее словам, на ответ Киркорову дается 10 дней, после чего певица обратится в суд.

«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера и не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова телеканалу «Муз-ТВ». Кроме того, претензией является принятие мер по удалению этих публикаций. Материальных требований в настоящий момент мы не заявляем и ждем реагирования от Киркорова. Если он добровольно удовлетворит требования, то нам не придется обращаться в суд. В случае неудовлетворения в добровольном порядке мы оставляем за собой право на обращение в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Обычно 10 дней дается на ответ. Мы никуда не спешим в этом вопросе и готовы эти 10 дней выждать», — сказала она.

Сенина добавила, что Успенская никогда не начинает конфликты сама и приложит все усилия, чтобы «в этом вопросе одержать верх».

«Ей не оставили никакого выбора. Дело в том, что Любовь Залмановна первая никогда, если посмотреть все события ее жизни, не начинала никаких конфликтов и противостояний. Ей постоянно приходится оппонировать, в частности, Филипп Киркоров не раз высказывал к ней какие-то претензии. Кроме того, были разные истории: история с разделом имущества супруга, история с соседскими собаками. Понятно, что мы выиграли все эти ситуации. Но не мы были инициаторами. Ну а если приходится в этом участвовать и быть вовлеченными, конечно, мы приложим все законные способы, чтобы в этом вопросе также одержать верх», — подчеркнула она.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «ничего не знает» о претензии и предположил, что она может быть «ответом» на иск, который певец подал к Успенской ранее.

В 2023 году в интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. В прошлом декабре певец подал на нее в суд, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 миллионов рублей компенсации и 2 миллиона рублей судебных издержек.

13 мая Успенская в одном из постов в социальных сетях удивилась, что Киркоров не забрал иск против нее и возмутилась тем, какую сумму запросил певец в качестве компенсации.

Ранее адвокат Добровинский заявил, что защита Успенской не подготовилась к суду.