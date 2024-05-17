В Улан-Удэ охранники жестоко избили постояльца гостиницы

Сотрудники ЧОП жестко избили постояльца гостиницы в Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «Новая Бурятия».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел еще 5 апреля в одной из гостиниц в центре города. Перед этим постоялец отказался вовремя покинуть номер, и администратор отеля обратилась в частную охранную организацию, которая занимается охраной объекта.

Затем на место прибыли два работника группы быстрого реагирования. Они решили выставить постояльца за порог силой и нанесли ему не менее 14 ударов кулаками, причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред.

Следком Бурятии уже возбудил в отношении нападавших уголовное дело по статье «Совершение работником частной охранной организации действий, выходящих за пределы полномочий, с применением насилия, повлекших тяжкие последствия». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Дагестане на учительницу завели уголовное дело за избиение школьницы указкой и учебником.