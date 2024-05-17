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В Туле 15 человек задержали по подозрению в организации незаконной миграции

Shot: в Туле 15 человек заподозрили в организации незаконной миграции

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Туле 15 человек, включая главу миграционной службы, задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, следствие придерживается мнения, что начальник миграционной службы и его заместитель, а также ряд их подчиненных, с 2020 по 2023 год незаконно поставили на учет около 700 иностранцев. Всего по подозрению в незаконной деятельности задержали 15 человек.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что на данный момент по местам жительства фигурантов проходят обыски. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в Калининграде троих человек задержали за выдачу мигрантам поддельных бумаг.

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