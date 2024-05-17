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Уехавшая из России чеченка Заурбекова записала видео с просьбой не искать ее

Чеченка Заурбекова записала новое видео: боюсь, что меня найдут и вернут обратно

Бежавшая от родни и уехавшая из России чеченка Лия Заурбекова опубликовала в сети видеозапись, в которой рассказала, что находится в безопасности, и попросила ее не искать. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня»

«Пугает, что к этому делу проявляет внимание Делимханов — очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, также не настраивать против меня чеченские власти», — сказала девушка.

17 мая член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов подтвердил, что Лия Заурбекова покинула территорию России.

До этого депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что ситуация с Заурбековой находится под его личным контролем. По его словам, девушку ввели в заблуждение и ее скоро вернут домой.

Чеченка Лия Заурбекова, которая сбежала от деспотичной семьи в столицу, в итоге уехала из России. Изначально она влюбилась в русского парня, что не понравилось ее родственникам. Молодого человека избили, а девушку заперли дома, однако Заурбекова не стала терпеть и сбежала. Родные нашли девушку и пытались забрать ее прямо из отделения полиции, которое окружила толпа чеченцев. Правозащитница Ева Меркачева рассказала «Газете.Ru», чем закончилась эта история.

Ранее член СПЧ Меркачева подтвердила «Газете.Ru», что Заурбекова уехала от родственников за рубеж после осады отдела МВД.

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