Минсельхоз может продлить запрет на экспорт гречки

Министерство сельского хозяйства не исключает, что запрет на экспорт гречки может быть продлен, передает ТАСС.

«Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании», — заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля — 2021».

Постановление кабмина об ограничении экспорта гречихи действует до 31 августа 2021 года включительно, напомнил министр.

Он отметил, что Минсельхоз ожидает в 2021 году рост производства гречневой крупы, обеспеченный увеличением посевных площадей под этой культурой на 12 % — до 976 тыс. га.

«Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией», — резюмировал Патрушев.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко оценила запасы гречки в России.