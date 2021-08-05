Минстрой сообщил о стабилизации цен на стройматериалы

На сегодняшний день стоимость строительных материалов в России стабилизируется, заявила директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Ирина Тютьмина в ходе вебинара «Актуальные вопросы закупок в строительстве». Об этом сообщает ТАСС.

«Рост цен <...>, по тем данным, которые мы мониторим, все-таки так или иначе стабилизируется, то есть таких резких скачков в большую или меньшую сторону в настоящее время не происходит», — отметила специалист.

По словам Тютьминой, мониторинг цен проводит Главгосэкспертиза. После этого результаты будут направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и Минпромторг для принятия превентивных мер по ценам на те или иные строительные материалы.

В конце прошлого года в стране начали резко расти цены на металл, а позже подорожали и другие стройматериалы. По данным Росстата, цены на строительные материалы выросли на 4,99% в мае текущего года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем прошлого года.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России осуществит проверки на рынке стройматериалов в связи с ростом цен.