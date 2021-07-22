«Магнит» купил «Дикси» за 87,6 млрд рублей

Ретейлер «Магнит» купил у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited, таким образом компания присоединила к себе 2 477 магазинов за 87,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Магнита».

»«Магнит» приобрел Dixy Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом «Дикси» и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт»», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 1 319 торговых точек расположены в Москве и Подмосковье, 438 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные — в Уральском федеральном округе. Кроме того, «Магнит» выкупил пять распределительных центров и около 700 грузовиков.

Ранее ФАС одобрила покупку «Дикси» «Магнитом».