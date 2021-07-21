Глава компании Абрамовича предложил приватизировать лес

Глава лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать два-три процента от лесной территории России, чтобы на таких участках заниматься «интенсивным выращиванием леса». Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его мнению, на Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной.

Также Лашкевич отметил, что на текущих вырубках необходимо будет ждать ее естественного роста около 80–120 лет.

«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю», — сказал он.

Кроме того, он уточнил, что для этого нужны инвестиции порядка $5 тыс. на гектар, пока лес не начнет расти сам.

Лашкевич предложил выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования и на них реализовать модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

В 2020 году сообщалось, что площадь восстановления лесов в Карачаево-Черкесии (КЧР) по национальному проекту «Экология» за два года составила более 150 га.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса из России в Китай.