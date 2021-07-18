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Один из создателей криптовалюты Ethereum ушел из бизнеса

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Ethan Lou/Reuters

Один из создателей криптовалюты Ethereum, канадский предприниматель Энтони ди Иорио, ушел из бизнеса криптовалют из-за опасений за свою безопасность, сообщает Bloomberg.

«Я не чувствую себя в безопасности в этом пространстве. Если бы я был сосредоточен на более серьезных проблемах, думаю, я был бы в большей безопасности», — считает предприниматель.

В ближайшие недели ди Иорио планирует продать свою компанию Decentral Inc. и начать уделять больше внимания благотворительности и другие предприятия, не связанные с криптовалютой. Также предприниматель планирует разорвать консалтинговые контракты со стартапами и отказаться от финансирования новых проектов.

Ранее россияне назвали три самые популярные криптовалюты.

Ethereum заняла второе место привлекая инвесторов тем, что не принадлежит ни одному государству и компании.

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