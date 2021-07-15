«Газпром» отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal

В «Газпром экспорте» оценили решение Европейского суда юстиции, который ограничил на 50% мощность газопровода OPAL. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий компании.

В заявлении указывается, что компании группы «Газпром» не были стороной процесса, однако в них внимательно следили за ходом судебного разбирательства.

«Мы приняли к сведению решение <...>. Суд, к сожалению, сохранил режим ограничения использования его мощностей, который продолжается уже несколько лет», — говорится в комментарии.

Ранее Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии по этому вопросу, которую она подала 1 октября 2020 года.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к Opal, который принимает газ «Северного потока». Компания могла бронировать 50% из доступных для нее примерно 25 млрд кубов транзитных мощностей трубы. Однако в сентябре 2019 года суд решил отменить это решение после иска от польской стороны.

Позже Минэкономики ФРГ подало в суд Евросоюза апелляцию на данное решение.