ФАС согласовала покупку «Дикси» «Магнитом»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о приобретении торговой сети «Диски» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ФАС, сообщает ТАСС.

Слияние сетей пройдет только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не более 25%. Таким образом, 142 магазина «Диски» не будут объединены с торговой сетью «Магнит» в 53 муниципалитетах.

Согласно предписанию ФАС, в целях недопущения создания доминирующего положения объединенной сети и защиты конкуренции, в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка «Магнита» и «Дикси» должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.

При этом «Дикси» обязана обеспечить исполнение всех договоров, которые действуют на момент заключения сделки. Компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ производителям и поставщикам на товарный рынок.

18 мая ПАО «Магнит» анонсировал покупку розничной сети «Дикси». Однако ФАС заявила, что не получала ходатайства «Магнита» о покупке «Дикси».