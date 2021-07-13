Туристический сезон в Абхазии побил рекорд за последние 30 лет

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что туристический сезон в республике побил рекорд посещаемости за последние 30 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в мае текущего года Абхазию посетило на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019 года, а в июне еще больше.

Министр уточнил, что в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне заполняемость является стопроцентной.

«Везде соблюдаются эпидемиологические предписания. Постоянно проводятся инспекции», --подчеркнул он.

В начале сезона 2021 года в республиканском минтуризма прогнозировали до 1,5 млн туристов. С 1 августа 2020 года, с момента открытия российско-абхазской границы, до начала ноября 2020 года, республику посетило более 600 тысяч отдыхающих, тогда как за весь 2019 год их было около 1,1 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Абхазии с 12 июля ввели новые ограничения из-за коронавируса.