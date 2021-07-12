В Совфеде разработали законопроект о запрете плавающих ставок по ипотеке

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев разработал законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита.

«Речь идет о случаях, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный Правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей», — говорится на сайте Совета Федерации.

Запрет на плавающую ставку будут распространяться на ипотеку и договоры, заключенные на срок, превышающий 20 лет, и на срок, не превышающий 1 год.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

В середине мая в СМИ появилась информация, что Центральный банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам.

В марте президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству до 15 июля разработать меры, которые снизят риски заемщиков от роста нефиксированных ставок по кредитам.