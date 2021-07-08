Авторы законопроекта о винах объяснили понятие «российское шампанское»

Авторы законопроекта о винах объяснили, что входит в понятие «российское шампанское», сообщает РБК.

«Термин «российское шампанское» можно использовать только на территории нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования. Эти поправки исключительно в интересах развития виноделия в России», — завил депутат Михаил Шеремет.

Еще один соавтор законопроекта, депутат Госдумы Константин Бахарев, пояснял, что нововведение «не может отменить название «шампанское» и ничто не препятствует его ввозу в страну».

По словам еще одного депутата Натали Боевой, принимавшей участие в разработке инициативы, произведенное в России игристое вино с особыми требованиями может называться «российским шампанским», если указанная на бутылке информация позволяет отследить путь напитка от лозы до бокала.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

5 июля Еврокомиссия заявила, что они не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний.

Париж также пообещал в ближайшее время ответить на планы России изменить наименование «шампанское» на игристое вино для зарубежных производителей.