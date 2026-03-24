Силовые ведомства Москвы и области перевели на усиленный режим

ФСБ, МВД и Росгвардии переведены на усиленный режим в Москве и области

Подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ), министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы в Москве и Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ РФ.

Отмечается, что такая мера была принята с целью недопущения планируемых Украиной диверсий и терактов.

В ведомстве отметили, что силовики уже предотвратили серию терактов с применением бомб и беспилотников, планировавшаяся Киевом против участников специальной военной операции на Украине и на стратегических объектах столичного региона.

24 марта стало известно, что ФСБ предотвратила диверсионно-террористические акты Украины в Москве и Московской области.

До этого в ФСБ России сообщили, что с сентября 2025 года перекрыла порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Урале, где украинский куратор подорвал диверсанта при задержании.