Силовые ведомства Москвы и области перевели на усиленный режим

Подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ), министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы в Москве и Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ РФ.
Отмечается, что такая мера была принята с целью недопущения планируемых Украиной диверсий и терактов.
В ведомстве отметили, что силовики уже предотвратили серию терактов с применением бомб и беспилотников, планировавшаяся Киевом против участников специальной военной операции на Украине и на стратегических объектах столичного региона.
24 марта стало известно, что ФСБ предотвратила диверсионно-террористические акты Украины в Москве и Московской области.
До этого в ФСБ России сообщили, что с сентября 2025 года перекрыла порядка 100 каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вербовки россиян в целях организации диверсий и дистанционного мошенничества.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на Урале, где украинский куратор подорвал диверсанта при задержании.