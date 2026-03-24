Главу котельной центрального ЖКУ Минобороны заподозрили в хищении 140 тонн топлива

СК возбудил дело против начальника котельной центрального ЖКУ Минобороны Панова
Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника котельной филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Антона Панова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, Панов причастен к хищению более 140 тонн топлива, в связи с чем его обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)».

24 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ивановской области правоохранители пресекли деятельность криминальной группы, которая организовала незаконный оборот средств на сумму более миллиарда рублей. Предварительно установлено, что она действовали сразу в нескольких регионах страны. Группу из 15 человек возглавляли жители Ивановской и Московской областей.

В начале марта в Кировской области и Татарстане задержали семерых человек по подозрению в краже денег у участников специальной военной операции (СВО). По версии правоохранителей, подозреваемые находили людей, которые хотели уехать на СВО, и предлагали за плату содействовать отправке в тыловые подразделения. При этом реальной возможности на что-то влиять у них не было.

Ранее МВД сообщало о хищении более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
