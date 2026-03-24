«Оба в реанимации»: ДТП, в котором разбились школьники, попало на видео

В Башкирии на видео сняли, как Skoda влетела в школьников на проезжей части

В Башкирии Skoda сбила подростков после столкновения с Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Водитель сбил двух подростков в Октябрьском — сейчас оба в реанимации. Авария случилась на проспекте Ленина — там столкнулись «Шкода» и «Лада», после первая машина влетела в школьников. Те перебегали дорогу на красный и уже стояли на островке для пешеходов», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения один из автомобилей сбивает пешеходов, от удара подростки падают на проезжую часть. По предварительной информации, в результате произошедшего двое школьников в возрасте 15 и 17 лет получили травмы: в настоящее время пострадавшие находятся в местной больнице в тяжелом состоянии.

