Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США назвали «большую» ошибку Трампа

Обозреватель Линн: большая ошибка Трампа – война на два фронта
Kylie Cooper/Reuters

Для президента США Дональда Трампа ведение одновременно торговой войны с Китаем и боевых действий в Иране станет «серьезной ошибкой». Об этом в статье для Washington Post написал финансовый обозреватель Мэтью Линн.

По словам обозревателя, можно привести «убедительные аргументы» в пользу каждой из двух войн. Однако сейчас Вашингон пытается достичь «больших целей» в двух противостояниях одновременно, и результат уже становится «болезненно очевидным», подчеркнул автор. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном затрудняет победу в торговой войне с Китаем, и наоборот.

«Было бы гораздо лучше сначала побороться с Ираном, уладить этот вопрос, а затем начать торговую войну. Или же сдерживать Иран до тех пор, пока глобальная торговая система не будет сбалансирована, а главные союзники Америки не почувствуют себя менее обиженными. В любом случае, Белый дом мог бы на сто процентов сосредоточиться на одной цели», — отметил Линн.

Он добавил, что при ведении двух войн одновременно «цели начинают сталкиваться». Так, например, трудно поддерживать все пошлины и ограничения на импорт для торговой войны, когда цепочки поставок нарушены и-за закрытия морских путей в Ормузском проливе и роста цен на нефть.

23 марта президент США Дональд Трамп сообщил об отказе от 48-часового ультиматума Ирану. Он отметил, что отложит удары по энергообъектам Ирана на пять дней из-за «успешных» переговоров. Глава Белого дома отметил, что переговорные группы обсуждали отказ Тегерана от ядерного оружия и от обогащения урана. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран не ведет переговоры с США, однако получил послание Вашингтона через посредников.

Bloomberg писал, что сообщения между странами передают Египет, Турция и Пакистан. Издание отмечало, что неофициальные каналы связи с Ираном организовал Оман, а еще сообщения передавались в через Египет.

Ранее в Европе заявили, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!