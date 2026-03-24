В США назвали «большую» ошибку Трампа

Для президента США Дональда Трампа ведение одновременно торговой войны с Китаем и боевых действий в Иране станет «серьезной ошибкой». Об этом в статье для Washington Post написал финансовый обозреватель Мэтью Линн.

По словам обозревателя, можно привести «убедительные аргументы» в пользу каждой из двух войн. Однако сейчас Вашингон пытается достичь «больших целей» в двух противостояниях одновременно, и результат уже становится «болезненно очевидным», подчеркнул автор. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном затрудняет победу в торговой войне с Китаем, и наоборот.

«Было бы гораздо лучше сначала побороться с Ираном, уладить этот вопрос, а затем начать торговую войну. Или же сдерживать Иран до тех пор, пока глобальная торговая система не будет сбалансирована, а главные союзники Америки не почувствуют себя менее обиженными. В любом случае, Белый дом мог бы на сто процентов сосредоточиться на одной цели», — отметил Линн.

Он добавил, что при ведении двух войн одновременно «цели начинают сталкиваться». Так, например, трудно поддерживать все пошлины и ограничения на импорт для торговой войны, когда цепочки поставок нарушены и-за закрытия морских путей в Ормузском проливе и роста цен на нефть.

23 марта президент США Дональд Трамп сообщил об отказе от 48-часового ультиматума Ирану. Он отметил, что отложит удары по энергообъектам Ирана на пять дней из-за «успешных» переговоров. Глава Белого дома отметил, что переговорные группы обсуждали отказ Тегерана от ядерного оружия и от обогащения урана. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран не ведет переговоры с США, однако получил послание Вашингтона через посредников.

Bloomberg писал, что сообщения между странами передают Египет, Турция и Пакистан. Издание отмечало, что неофициальные каналы связи с Ираном организовал Оман, а еще сообщения передавались в через Египет.

