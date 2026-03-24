Темнокожий актер из «Гарри Поттера» пожаловался на угрозы

Выбранный на роль Снегга в «Гарри Поттер» актер Эссьеду рассказал об угрозах

Бртанский актер Паапа Эссьеду пожаловался на угрозы его жизни после выбора на роль Северуса Снегга в новом сериале «Гарри Поттер». Его цитирует Daily Star.

По словам 35-летнего актера, в личных сообщения своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он часто видит сообщения от людей, якобы собирающихся прийти к нему домой и нанести вред.

«Никто не должен сталкиваться с этим при выполнении своей работы», — говорит Эссьеду.

Артист утверждает, что жестокое обращение подпитывает его.

«Это еще более увлекает меня в создании своего персонажа. Идея о том, что ребенок, похожий на меня, может увидеть себя представленным на экране? Это мотивация», — говорит он.

Эссьеду отказывается сообщает об угрозах правоохранителям, утверждая, что легче ему от этого не станет.

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, почти через 15 лет после выхода финального из восьми фильмов по книгам Джоан Роулинг, посвященным приключениям учеников магической школы Хогвартс.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что известно о будущем сериале.