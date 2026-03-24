Темнокожий актер из «Гарри Поттера» пожаловался на угрозы

Бртанский актер Паапа Эссьеду пожаловался на угрозы его жизни после выбора на роль Северуса Снегга в новом сериале «Гарри Поттер». Его цитирует Daily Star.
По словам 35-летнего актера, в личных сообщения своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он часто видит сообщения от людей, якобы собирающихся прийти к нему домой и нанести вред.
«Никто не должен сталкиваться с этим при выполнении своей работы», — говорит Эссьеду.
Артист утверждает, что жестокое обращение подпитывает его.
«Это еще более увлекает меня в создании своего персонажа. Идея о том, что ребенок, похожий на меня, может увидеть себя представленным на экране? Это мотивация», — говорит он.
Эссьеду отказывается сообщает об угрозах правоохранителям, утверждая, что легче ему от этого не станет.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, почти через 15 лет после выхода финального из восьми фильмов по книгам Джоан Роулинг, посвященным приключениям учеников магической школы Хогвартс.
Ранее «Газета.Ru» рассказала, что известно о будущем сериале.