Катар заявил, что не выступает посредником между Ираном и США в переговорах

МИД Катара не подтвердил данные о посредничестве в переговорах США и Ирана

Катар не выступает посредником в переговорном процессе между Ираном и США. С таким официальным заявлением выступил официальный представитель МИД страны Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Мы всегда поддерживаем дипломатические решения и все, что позволяет закончить войну дипломатическим путем, но Катар не предпринимает сейчас прямых попыток посредничества между двумя сторонами», — отметил дипломат.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отложил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней. По его словам, в эти дни пройдут мирные переговоры с Ираном.

Он отметил достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

