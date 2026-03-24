Студент из Татарстана отдал наследство по «звонку из ФСБ»

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Татарстане 22-летний юноша лишился наследства, поверив мошенникам. Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по республике Радис Юсупов.

По его словам, студент одного из ведущих вузов Татарстана получил «звонок из ФСБ». Собеседники представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что от его имени проводятся несанкционированные операции, а денежные средства со счета переводятся на украинские счета.

Они предложили снять деньги и передать их курьерам, якобы представляющим законные органы, чтобы «обезопасить свой банковский счет».

Молодой человек поверил в угрозу и выполнил инструкции злоумышленников несколько раз, каждый раз принимая приезжавших курьеров за сотрудников силовых структур. В один день пособники мошенников приезжали к нему дважды.

«На счету у студента хранились 6 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 1 миллион рублей. Это были деньги, которые он получил в наследство», – отметил Юсупов.

Ранее челябинская школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности почти на 10 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
