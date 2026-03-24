В Омске истощенную пенсионерку нашли в погребе спустя восемь дней после нападения

В Омске грабитель избил и сбросил в погреб пенсионерку
Прокуратура Омской области

В Омской области суд приговорил 42-летнего местного жителя к 11 годам и 2 месяцам колонии особого режима за нападение на 72-летнюю пенсионерку, мужчина избил женщину и сбросил ее в погреб. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Обвиняемый проник в дом пенсионерки, избил ее, отобрал у пожилой женщины мобильный телефон и полторы тысячи рублей наличными. Чтобы скрыть преступление, он связал женщину, ударил ногой по голове и сбросил в подполье, закрыв крышкой. Дверь в дом запер, а веранду подпер флягой.

Пострадавшую обнаружили только спустя восемь дней, дочь обратилась в полицию, когда мать перестала выходить на связь. Прибывшие правоохранители нашли пенсионерку в погребе. Она была в крайне истощенном состоянии с множественными травмами, ее госпитализировали. Нападавшего задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет и 2 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее в Саратове прохожая украла золото у упавшей на улице пенсионерки.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

