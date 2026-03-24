В «Автостате» заявили о росте продаж в России шведско-китайских автомобилей

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков заявилв своем Telegram-канале, что в течение января и февраля 2026 года в России было зарегистрировано 575 новых автомобилей Lynk & Co и 96 Nordcross.

Целиков отметил, что второй бренд был создан специально для российского рынка, но отличается от первого лишь шильдиками. О

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в стране зарегистрировали лишь 50 автомобилей Lynk & Co. При этом машины бренда Nordcross впервые появились на российском рынке в ноябре прошлого года.

Основной объем продаж Lynk & Co в России (97%) приходится на флагманскую модель Lynk & Co 900 — крупный гибридный кроссовер, который дилеры предлагают в среднем за 7,5–9,5 млн рублей. По словам аналитика, среди ввезенных в страну новых автомобилей марки отмечен электрокар Z10 — тогда как в 2026 году был зарегистрирован один такой экземпляр.

Автомобильный бренд Nordcross вышел на российский рынок в сентябре прошлого года. Его первой моделью стал переименованный кроссовер Lynk&Co, который делит платформу с Volvo.

