Игроки «Зенита» с задержкой приедут в расположение сборной Бразилии

Футболисты «Зенита» Дуглас Сантос и Энрике опоздали на сборы команды Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник петербургского клуба Луис Энрике опоздали на сборы национальной команды Бразилии. Об этом сообщает Globo.

Из-за отмены двух рейсов из России в Турцию поездка Дугласа Сантоса и Энрике задержалась на 12 часов. Ожидается, что футболисты присоединятся к сборной Бразилии в США вечером 24 марта.

В мартовскую пазу на игры сборных команда Бразилии проведет товарищеские встречи со сборными Франции и Хорватии. Матч с французами пройдет 26 марта, игра с хорватами состоится 1 апреля.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

В текущем сезоне Дуглас Сантос провел в составе «Зенита» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В активе Энрике 25 игр, два забитых мяча и две результативные передачи.

Ранее Дуглас Сантос заявил, что «Зенит» возвращается к своей лучшей версии.