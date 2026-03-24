В центре Москвы заработал мобильный интернет

Мобильный интернет в центре Москвы заработал без ограничений, сообщают корреспонденты «Газеты.Ru».

По информации РИА Новости, сеть появилась в районе станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская».

Накануне портал «Подъем» сообщал, что в Москве могут включить в «белые списки» общественные туалеты на улицах города.

Из-за ограничений в работе мобильного интернета жители не могут оплатить туалеты. В обслуживающей организации отметили, что при полной блокировке не поможет даже переход на расчет наличными.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве заработали «белые списки» интернет-сервисов и сайтов.