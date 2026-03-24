В Кремле рассказали, когда объявят список гостей парада ко Дню Победы

Кремль сообщит о гостях парада ко Дню Победы после получения подтверждений их участия. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран. Он отметил, что список гостей объявят после его окончательного формирования и подтверждения со стороны приглашенных.

Также в Кремле сообщили, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади запланирована на 7 мая.

До этого лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов снова принять участие в майских торжественных мероприятиях в Москве.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в Курске не будут проводить парад в День Победы.