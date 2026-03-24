Москвичам пообещали аномально теплый март и апрельские заморозки

В столичном регионе до конца месяца задержится теплая погода без осадков, климатическая норма будет превышена на 4-5 градусов. Зато апрель начнется с похолодания и ночных заморозков, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Днем в Москве воздух будет в среднем прогреваться до +9…+14 градусов. Осадки пока прогнозируются только на 28 марта – ожидается, что в этот день регион могут немного «зацепить дожди», отметил синоптик.

С началом апреля волна тепла отступит, первые пять дней второго весеннего месяца могут оказаться прохладными, солнца будет меньше, небо затянут облака, предупредил Шувалов.

«Вероятность порядка 70%, что апрель начнется именно так. Не исключено и возвращение ночных заморозков», — заключил синоптик.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что заморозки в Московском регионе на этой неделе могут достичь -7 градусов. Она отметила, в начале и середине недели в столице и Подмосковье по ночам будут сохраняться отрицательные температуры воздуха. Синоптик предупредила, что ночью местами возможна гололедица, которую образует подмерзшая талая вода.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит фактическое лето.