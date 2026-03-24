Россиянам рассказали, как предотвратить поражение почек при диабете

Нефро-Лига: контроль состояния почек обязателен при диабете
До 40% пациентов с сахарным диабетом 2 типа сталкиваются с поражением почек, однако многие узнают об этом слишком поздно. К таким выводам пришли эксперты по итогам опроса, проведенного общественной организацией Нефро-Лига в преддверии Всемирного дня нефролога. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

Хроническая болезнь почек (ХБП) часто развивается на фоне диабета и долгое время протекает бессимптомно. В итоге пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях, когда требуется диализ или трансплантация.

Опрос показал серьезные пробелы в информированности. Так, 77% респондентов сообщили, что при постановке диагноза диабета врач не говорил им о риске поражения почек. При этом 58% ищут информацию самостоятельно, и лишь 5% получают подробные разъяснения от специалистов.

Проблемы наблюдаются и с диагностикой. Более половины опрошенных (53%) не проходят регулярный анализ на альбуминурию или не знают о нем. Между тем именно этот тест считается основным методом раннего выявления поражения почек. Основными причинами отказа от обследований пациенты называли отсутствие симптомов и недостаток информации.

Серьезной проблемой остается и финансовая нагрузка. О ней сообщили 68% участников. Почти 70% сталкиваются с трудностями при получении лекарств и вынуждены частично оплачивать лечение самостоятельно. Среди других трудностей — строгие диеты, усталость и сложные схемы терапии.

Кроме того, 64% пациентов наблюдаются сразу у нескольких специалистов без единого координатора лечения. Только 13% отметили, что у них есть врач, который помогает выстроить комплексный план терапии.

«Люди с диабетом и ХБП нередко узнают о рисках слишком поздно, а затем остаются один на один с тревогой и расходами», — отметила председатель правления «Нефро-Лиги» Галина Горецкая.

Главный внештатный нефролог Минздрава России Евгений Шилов подчеркнул, что контроль состояния почек должен быть таким же обязательным, как контроль сахара. «Анализ на альбуминурию позволяет выявить проблему на ранней стадии и своевременно начать лечение», — сказал он.

По словам заведующей отделением диабетической болезни почек НМИЦ эндокринологии Минара Шамхалова, ключевую роль играет согласованная работа врачей разных специальностей. «Когда пациент вынужден сам координировать лечение, снижается приверженность терапии», — отметила врач.

Эксперты сходятся во мнении, что улучшение информированности, внедрение регулярных обследований и выстраивание понятного маршрута медицинской помощи помогут выявлять заболевание на ранних стадиях и снижать риск тяжёлых осложнений.

