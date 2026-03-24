СМИ: Зеленский поручил Раде готовиться еще к трем годам войны

«УП»: Зеленский поручил подготовить Раду к работе в условиях еще трех лет войны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде быть готовой к работе в условиях военного конфликта с Россией на протяжении еще трех лет. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в парламенте.

Как стало известно журналистам, Зеленский поручил первому замглавы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить план работы Рады в условиях, «если Украине придется воевать еще три года». По словам источника издания, такой шаг связан с паузой в переговорах по урегулированию украинского конфликта из-за переключения внимания США на Ближний Восток. В этих условиях предлагается разработать план существования нынешнего парламента в течение одного, двух или даже трех лет.

В издании уточнили, что Зеленский не поставил Мотовиловцу какие-либо конкретные сроки подготовки плана. Однако известно, что работа над ним уже ведется.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Он также заявил об успехе Вооруженных сил РФ в зоне боевых действий. Однако, несмотря на это, Россия открыта для урегулирования конфликта дипломатическим путем, подчеркнул Песков.

Ранее президент США заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе.