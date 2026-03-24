В России начали тестировать эскроу-модель для рынка услуг

На «Авито Услугах» запущен пилот защищенных сделок между заказчиками и исполнителями

Платформа «Авито» начала тестирование партнерского сервиса защиты сделок в сегменте услуг, предусматривающего фиксацию договоренностей и безопасную модель расчетов между заказчиками и исполнителями. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что новая механика позволяет зафиксировать условия сотрудничества на старте, а оплату — зарезервировать до момента принятия услуги. Таким образом исполнителю обеспечивается защита от изменения объема работ, а заказчик получает гарантию соблюдения договоренностей.

Расчеты реализованы по принципу эскроу: средства перечисляются исполнителю только после подтверждения результата со стороны клиента. В случае спорных ситуаций предусмотрена возможность подключения независимого арбитра.

На данный момент пилотный проект сфокусирован на деловых услугах, включая дизайн, продвижение, бухгалтерию, тексты и переводы. Кроме того, инструмент тестируется в сегменте ремонта и отделки, а также категории «Перевозка и доставка». В частности, он доступен для таких направлений, как сантехнические и электромонтажные работы, ремонт мебели, окон и балконов.

В компании отметили, что модель защищенных расчетов широко применяется на международных платформах, однако в России такие решения пока находятся в стадии развития. Запуск сервиса направлен на формирование более прозрачной и предсказуемой среды взаимодействия на рынке услуг. Сервис реализован совместно с партнером «Авито Консалт».

«Рынок услуг во многом строится на прямых договоренностях, что нередко приводит к конфликтам — от изменения стоимости до отказа от оплаты. Пилотное тестирование позволит оценить, как такие механизмы могут снизить риски для обеих сторон», — отметил старший директор «Авито Услуг» Александр Куроптев.

По итогам пилота планируется доработка сервиса и расширение сценариев его применения.