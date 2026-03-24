Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Туристу грозит тюрьма на Бали из-за поста с критикой местного религиозного праздника

Туриста из Швейцарии задержали на Бали за оскорбление индуистского праздника
Antara Foto Agency/Reuters

Индонезийская полиция задержала гражданина Швейцарии, обвиняемого в оскорблении индуистского религиозного праздника Ньепи, который ежегодно отмечается на острове Бали, передает CNA.

На прошлой неделе Лузиан Андрин Зграгген опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором грубо высказался о так называемом Дне тишины и правилах, запрещающих в этот день выходить из дома.

Швейцарца арестовали в субботу, 21 марта, после поступившей в полицию жалобы на его публикацию, в которой он неоднократно использовал нецензурные выражения в отношении традиций праздника.

Правоохранители собираются изъять iPhone Зграггена и допросить свидетелей. Согласно местным законам, иностранец может получить до пяти лет лишения свободы по статье, связанной с разжиганием ненависти и оскорблением религии.

18 марта на Бали задержали туриста за передвижение по улице в День тишины. Американец объяснил, что был вынужден покинуть свой отель в Убуде, потому что срок аренды его номера истек. Мужчине разъяснили нормы и разместили его на ближайшей вилле до конца отпуска.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!