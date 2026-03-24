Туристу грозит тюрьма на Бали из-за поста с критикой местного религиозного праздника

Туриста из Швейцарии задержали на Бали за оскорбление индуистского праздника

Индонезийская полиция задержала гражданина Швейцарии, обвиняемого в оскорблении индуистского религиозного праздника Ньепи, который ежегодно отмечается на острове Бали, передает CNA.

На прошлой неделе Лузиан Андрин Зграгген опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором грубо высказался о так называемом Дне тишины и правилах, запрещающих в этот день выходить из дома.

Швейцарца арестовали в субботу, 21 марта, после поступившей в полицию жалобы на его публикацию, в которой он неоднократно использовал нецензурные выражения в отношении традиций праздника.

Правоохранители собираются изъять iPhone Зграггена и допросить свидетелей. Согласно местным законам, иностранец может получить до пяти лет лишения свободы по статье, связанной с разжиганием ненависти и оскорблением религии.

18 марта на Бали задержали туриста за передвижение по улице в День тишины. Американец объяснил, что был вынужден покинуть свой отель в Убуде, потому что срок аренды его номера истек. Мужчине разъяснили нормы и разместили его на ближайшей вилле до конца отпуска.

Ранее россияне стали отменять туры в Таиланд и на Бали.