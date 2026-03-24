«Физически вымираем»: на Украине заявили о демографическом кризисе

Украина ежегодно теряет около 300 тыс. человек, что говорит о серьезном демографическом кризисе. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник в эфире «24-го канала».

«Мы физическим вымираем. У нас каждый год умирает больше, чем рождается... Это без войны», — заявил эксперт.

По его словам, в стране ежегодно умирают около 500 тысяч человек, тогда как рождаемость составляет лишь 180–220 тысяч. Он отметил, что коэффициент рождаемости снизился до 0,7 по сравнению с примерно 1,4 в 2021 году, тогда как для поддержания численности населения он должен быть около 2,2 ребенка на женщину.

Воскобойник также указал, что, по оценке Международной организации труда, к декабрю 2025 года стране может не хватать от 8,2 до 8,6 миллиона работников.

Украина сталкивается с демографическими проблемами с момента обретения независимости в 1991 году. По данным ООН, к осени 2024 года население страны сократилось на 8 млн человек по сравнению с февралем 2022 года. Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщала, что по итогам 2024 года численность населения оценивается в 28–30 млн человек. Последняя перепись проводилась в 2001 году, тогда в стране проживали 48,457 млн человек.

