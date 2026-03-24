Видео: водитель на Lada не выжил в жестком ДТП с лесовозом

В Иркутской области на видео сняли разбитые авто после серьезной аварии

В Иркутской области Lada столкнулась с лесовозом. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Авария произошла на 300-м километре трассы «Вилюй». Предварительно, ВАЗ-2104 выехал на встречку и врезался в седельный тягач MAN», – говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит поврежденный автомобиль: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, отсутствуют стекла, а детали разбросаны по проезжей части и снегу. Рядом с Lada стоит лесовоз, который в момент столкновения выехал за пределы дороги.

По данным канала, инцидент произошел в Братском районе. В результате произошедшего 67-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, который в момент аварии был за рулем грузовика, не пострадал.

До этого в Петрозаводске машины разбились на перекрестке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобили сталкиваются на пешеходном переходе. От удара машины отбрасывает в стороны, а их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее россияне на Chery Tiggo не выжили в ДТП с фурой.