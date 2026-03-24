Бойцу, который почти 70 дней удерживал позиции в ДНР, вручили Звезду Героя РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней удерживал позиции у Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в ведомстве, пишет РИА Новости.

«Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» военнослужащему, участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву, проходящему лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского», — сказано в сообщении.

Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военного за подвиг и мужество, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Героя.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что 21-летний военный из Самары Сергей Ярашев после потери сослуживцев в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино. В ходе боевых действий молодой человек лишился обеих ступней, поэтому после эвакуации его отправили в госпиталь.

Ранее боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь одним снегом.