США пообещали построить «рай» для Украины в случае вывода ВСУ из Донбасса

США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен этого построить в стране «рай» и дать ей «реальные гарантии безопасности». В противном случае Вашингтон угрожает оставить Киев без военной помощи и выйти из мирного процесса. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Американцы не видят, где мы можем договариваться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил один из членов команды Зеленского, знакомый с результатами переговоров США и Украины 21-22 марта.

Еще один собеседник УП также подчеркнул, что представители Украины должны «ездить» на переговоры и искать формулировки «столько, сколько это будет нужно», иначе Украину ждет «еще несколько лет войны и уже без США». По его словам, украинские граждане могут быть не готовы к такому развитию событий.

Другой источник издания, причастный к переговорам, рассказал, что украинская делегация «тратит массу времени» на то, чтобы «как-то оттянуть» США от идеи вывода ВСУ с территории Донбасса «в сторону создания каких-то экономических зон», однако «в какой-то момент все отбрасывается», и американцы снова предлагают украинцам покинуть занятую территорию Донбасса.

«На встречах сидят как бы три стороны, но Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — рассказал один из членов команды президента Украины Владимира Зеленского, знакомый с деталями переговоров.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наступившей паузе из-за того, что американцы отвлеклись на «другие дела», то есть на конфликт с Ираном.

20 марта президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта проходят практически ежедневно и на них есть «большой прогресс».

21-22 марта в Майами встретились представители Украины и США, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными».

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией.

Ранее Небензя заявил о новых условиях урегулирования для Киева.