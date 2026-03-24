Депутат-миллионер предложил отправлять на фронт полицейских, недовольных зарплатой

Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района города Перми

Пермский депутат Владимир Плотников предложил включать в списки на СВО сотрудников полиции, которые увольняются из-за низких зарплат. Такое заявление он сделал на пленарном заседании городской думы.

По его словам, такие сотрудники уже подготовлены и могут быть привлечены в первую очередь при мобилизации. Он отметил, что уровень оплаты на службе в полиции невысокий, однако на СВО, по его мнению, условия другие.

Плотников также выразил мнение, что в нынешней ситуации полицейские не должны уходить со службы, поскольку давали присягу и несут ответственность перед страной.

«Я понимаю, что зарплата — маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей Родиной», — заключил он.

С таким предложением депутат выступил после доклада главы УМВД Перми Вадима Стрижкова о ситуации с кадрами. По его данным, в 2025 году в городскую полицию приняли 178 человек, из них 48 перевелись из других районов края, еще восемь — из других регионов. При этом за тот же период из органов уволились 412 сотрудников.

Сам Плотников только в 2020 году заработал более 350 млн рублей, также у него в собственности было восемь участков и два дома, следует из данных на сайте местного представительного органа. В 2022 году он задекларировал доход в 221 млн рублей. Он также указал в декларации, что владеет двумя жилыми домами, половиной квартиры в Испании, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120, а также земельными участками. Сейчас действующие депутаты по закону имеют право не публиковать декларации о своих доходах.

Ранее в Госдуме предложили повышать зарплаты силовикам два раза в год.

 
