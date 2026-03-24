Верховный суд обязал рассмотреть иск россиянина к Финляндии о выкупе его дома

ВС РФ постановил рассмотреть по существу иск россиянина к Финляндии о его доме

Верховный суд (ВС) РФ постановил рассмотреть по существу иску супругов Цветковых к Финляндии о выкупе их дома. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Цветковы подали иск к Финляндии в лице Государственного совета. Иск был подан в российский суд, так как супруги не могли обратиться в суд в Финляндии. Они потребовали обязать Госсовет страны выкупить их дом и земельный участок, а также выплатить им компенсацию морального вреда, так как Цветковы не могут пользоваться своим имуществом из-за запрета на въезд в страну.

Супруги Цветковы приобрели земельный участок площадью 1,284 га и находящийся на нем дом 2014 года постройки в финском городе Китеэ за €180 тысяч в 2017 году. С этого времени до 2023 года они свободно пользовались своей недвижимостью. Но 6 июля 2023 года им выдали административные решения об обязанности покинуть территорию Финляндии при пересечении границы.

В 2022 году власти Финляндии приняли решение, согласно которому въезд в страну для граждан России с туристической целью или транзитом в другие страны по шенгенской визе был ограничен. исключение было сделано для членов семей граждан Финляндии и граждан третьих стран — постоянно проживающих в Финляндии членов семей граждан государств-членов ЕС.

В результате Судебная коллегия по гражданским делам ВС направила материалы в суд первой инстанции — Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга — «для рассмотрения по существу».

14 февраля министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что последние 20 лет страна достаточно наивно подходила к вопросу о контроле за сделками с недвижимостью.

По его словам, поэтому финские власти планируют изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, которые заключали граждане России, а также граждане тех стран, которые не входят в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года россияне приобрели в Финляндии 55 объектов недвижимости.