Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ

Володин: ГД, возможно, не станет обсуждать проект об ограничениях в СМИ
Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума (ГД) не рассматривает и, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

«Буквально на прошлой неделе наши коллеги из законодательного собрания, Госсовета Татарстана прислали свою законодательную инициативу, не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. Обсуждает вся страна», — сказал он.

По словам Володина, речь идет о спорной инициативе. Ее правильно было бы обсуждать на уровне региона, добавил председатель ГД.

До этого государственный совет Татарстана внес в Совет законодателей (консультативный орган при Госдуме. — прим. ред.) проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об оружии «межконтинентальной дальности», которое есть у российских СМИ.

 
