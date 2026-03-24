МАГАТЭ признала удары по иранской АЭС «Бушер» угрозой ее целостности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало удар по иранской атомной электростанции «Бушер» угрозой физической целостности этого объекта. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Выступая в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», дипломат сообщил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси «четко вписал» боевые действия против Ирана в «контекст семи опор ядерной безопасности».

«Он тем самым показал, что имеет место нарушение этих опор. В первую очередь той опоры, первой по счету, которая касается физической целостности ядерных объектов», — подчеркнул Ульянов.

Иранская АЭС «Бушер» строится специалистами «Росатома». После того как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Исламской республике, все работники были оттуда эвакуированы.

В Израиле признали обоснованной обеспокоенность России происходящим и гарантировали, что «Бушер» не является целью ударов. При этом Ульянов сообщал, что взрывы происходят в километрах от ограждения АЭС.

Ранее стало известно об участии Путина в решении вопросов безопасности иранских АЭС.