МАГАТЭ признала удары по иранской АЭС «Бушер» угрозой ее целостности

Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ признала угрозу нарушения целостности АЭС в Иране
Maxar Technologies/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало удар по иранской атомной электростанции «Бушер» угрозой физической целостности этого объекта. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Выступая в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», дипломат сообщил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси «четко вписал» боевые действия против Ирана в «контекст семи опор ядерной безопасности».

«Он тем самым показал, что имеет место нарушение этих опор. В первую очередь той опоры, первой по счету, которая касается физической целостности ядерных объектов», — подчеркнул Ульянов.

Иранская АЭС «Бушер» строится специалистами «Росатома». После того как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Исламской республике, все работники были оттуда эвакуированы.

В Израиле признали обоснованной обеспокоенность России происходящим и гарантировали, что «Бушер» не является целью ударов. При этом Ульянов сообщал, что взрывы происходят в километрах от ограждения АЭС.

Ранее стало известно об участии Путина в решении вопросов безопасности иранских АЭС.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
