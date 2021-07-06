Приставы планируют взыскать в пользу банков до полутриллиона рублей долгов

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов собираются взыскать с граждан России долги перед банками на сумму около полутриллиона рублей, сообщают «Известия».

За период с января по май 2021 года, ФССП возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании долгов с граждан в пользу банков и других кредитных организаций. Общая сумма задолженностей составила 482 млрд рублей, при этом количество злостных неплательщиков за год выросло на 1,1 млн рублей.

Больше всего таких правонарушителей зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

Общий объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц в России достиг 992 млрд рублей. Кроме того, отмечается, что банки стали чаще обращаться в суд с требованием взыскать долг с неплательщика.

Ранее стало известно, что россияне начали быстрее возвращать долги коллекторам.