Минстрой счел необходимым повышение платы за капремонт жилья

Плату за капитальный ремонт многоквартирных домов необходимо повысить из-за значительного роста цен на строительные материалы, заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%», – сообщил замминистра.

По его словам, за несколько лет в ряде субъектов России ни разу не повышалась плата за капитальный ремонт, при этом стоимость материалов и работ выросла в несколько раз.

Егоров также выступил за проведение в регионах разъяснительной работы с населением о причинах увеличения размера платы за ремонт домов. В качестве примера он привел Липецкую область, в которой при повышении платы была проведена «хорошая разъяснительная работа», в результате чего в субъекте «не было недовольных».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу капитального ремонта российских школ.