Россиян предупредили о повышении цен на молоко

Гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что к осени 2021 года ожидается рост цен на молоко. Об этом пишет РБК.

С ним соглашается гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев. По его словам, производители продукции повысят цены на 7-10%, чтобы сохранить необходимую рентабельность.

Также о подорожании сообщили другие участники рынка — компании «А-Молоко» и «Рузское молоко».

По словам Белова, молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке. Себестоимость в производстве выросла на 18%, в переработке — на 6-8%, а цены в рознице «фактически не росли последние полтора года».

Гендиректор Союзмолока считает, что такая ситуация «создает риски для доходности и инвестпривлекательности сектора, и компании будут стараться постепенно компенсировать рост затрат». Он отмечает, что параметры такой компенсации будут обсуждаться с торговыми сетями.

По данным Росстата, с января по май 2021 года средняя цена за 1 литр молока в рознице выросла всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 59,2 рублей. При этом цены на другие продукты выросли в несколько раз. Для сравнения за этот же период стоимость сахара выросла на 48%, картофеля — на 49%, моркови — на 44%, а гречки — на 31%.

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