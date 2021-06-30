Власти подготовили новую пенсионную реформу

Центробанк и негосударственные пенсионные фонды подготовили новую пенсионную реформу, сообщает «Коммерсантъ».

Концепция призвана стимулировать россиян быть активнее при накоплении пенсии. Теперь накопительная часть пенсий должна будет стать системой негосударственного пенсионного обеспечения, дополнив существующий механизм. Так Центробанк планирует реформировать имеющийся механизм.

По словам замглавы ЦБ Виктора Чистюхина, застрахованные лица смогут «ощущать как некую собственность» средств. Существующая сейчас система предполагает, что средствами пенсионных накоплений, которые были удержаны до 2014 года, распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа, либо выбранный будущим пенсионером НПФ.

Также, возможно, новая система разрешит россиянам пополнять счета без участия работодателей. Основная задача новой схемы — обеспечить регулярность пенсионных выплат.

Ранее депутат Госдумы назвал условие для повышения индексации пенсий.