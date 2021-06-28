В Банке России рассказали, что доллар останется частью валютных резервов РФ

Банк России в настоящий момент проводит политику по снижению зависимости экономики страны от иностранных валют, в том числе и от доллара. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg заявила, что американская валюта все еще будет оставаться частью международных резервов Российской Федерации.

«Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов», — сообщила Эльвира Набиуллина.

В начале июня стало известно, что Россия полностью откажется от доллара в ФНБ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ от доллара в ФНБ. По словам представителя Кремля, процесс дедолларизации является постоянным.