Правительство России утвердило введение экспортных пошлин на металлопродукцию

Правительство России утвердило введение с 1 августа по 31 декабря временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Решение принято, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке», — сказано в сообщении.

Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). В пресс-службе уточнили, что для цветных металлов величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла, а для черных металлов — от степени переработки продукции с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

Ранее совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов отреагировал на введение новых пошлин на металлопродукцию.

В четверг, 24 июня, правительство России одобрило введение с 1 августа до 31 декабря 2021 года экспортных пошлин на металлопродукцию. Планируется, что это обеспечит дополнительные доходы бюджета в текущем году в 160-165 млрд руб. Деньги намерены направить на минимизацию потерь государственных строек на фоне роста цен на металлы.