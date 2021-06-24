Московская таможня опровергла сообщения о возбуждении дела против IKEA

Федеральная таможенная служба (ФТС) по Москве опровергла сообщения СМИ о возбуждении административного дела против российского подразделения шведской торговой сети IKEA, сообщает ТАСС.

«Информация о возбуждении ФТС уголовного дела в отношении российского подразделения IKEA не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Московская таможня завела административное дело против компании из-за неуплаты таможенных платежей общей суммой 1 миллиард рублей.

По данным ФТС, IKEA занижала лицензионные сборы в декларациях с 2017 по 2020 год и предоставила ложные оценки.

Компания выразила несогласие с предварительными выводами таможни. Предприятия выразило надежду, что ФТС даст «полную и объективную оценку» их доводов, основанную на требованиях действующего законодательства.

Россия является одним из десяти крупнейших рынков для IKEA: здесь 17 магазинов шведской сети.