ФРГ намерена урегулировать разногласия с США по «Северному потоку — 2» до августа

Германия намерена урегулировать разногласия с США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» до августа текущего года. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.

По словам немецкого министра, в Берлине знают об ожиданиях Вашингтона и надеются прийти к результату. Кроме того, и с Украиной ведутся переговоры по СП2.

«Конечно, я бы хотел очень быстро достигнуть результатов, визит канцлера в Вашингтон был бы подходящим моментом, но от этого мы, разумеется, не можем зависеть», — сказал Маас.

Он также обратил внимание на то, что в августе в Соединенных Штатах будут снова принимать решения по санкциям в отношении проекта.

«Так что наша цель — до этого времени прийти к взаимоприемлемым результатам», — сказал глава МИД ФРГ.

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипломатического ведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что США уверены в том, что шансов добиться прекращения строительства «Северного потока — 2» с применением санкций практически нет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена не повлияла на санкционную политику США в отношении России. Ее ответ журналистам стал реакцией на появившуюся информацию о готовящемся новом пакете антироссийских санкций.

Со слов помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, «Штаты все время демонстрировали нежелание смягчать свои удары, когда речь идет о реагировании на пагубные действия России».