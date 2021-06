«Ъ»: заторы в портах Китая парализуют мировую торговлю

Частичное закрытие порта Яньтянь в городе Шэньчжэнь на юге Китая может привести к масштабным перебоям в мировой контейнерной торговле. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что работа терминала приостановлена из-за вспышки коронавирусной инфекции в провинции Гуандун. Грузы были направлены в терминалы Шэкоу, Наньша, а также в Гонконг, однако там не хватает места для всех судов. Таможенные требования также усложнили ситуацию. В результате перераспределения грузов в терминалах Шэкоу и Наньша образовались заторы. Теперь на обработку грузов требуется до семи дней, а общее транзитное время может достигнуть 16 дней.

В результате такой затор неизбежно отражается на стоимости перевозок: по мнению экспертов, мировая торговля потеряет больше, чем из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given в марте.

«Блокировка Суэца затронула 55 тысяч TEU в сутки, но это продолжалось «всего» шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу», — заявил гендиректор Vespucci Maritime Ларс Йенсен.

Ситуация должна измениться к концу лета или началу осени текущего года, однако участники рынка уверены, что происходящее спровоцирует дальнейший рост ставок фрахта.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня. Сообщалось, что владелец судна должен был выплатить компенсации администрации Суэцкого канала в размере $900 млн.