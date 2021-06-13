Специалисты подсчитали богатство Елизаветы II

Королеву Великобритании Елизавету II связывают с одним из крупнейших агентств по недвижимости — The Crown Estate, сообщает Deutsche Welle.

The Crown Estate занимается продажами недвижимости в Лондоне, а также по всей территории Великобритании, где компания продает замки, коттеджи, сельскохозяйственные земли с лесами и торговые центры.

Всего в активах компании находится более половины британского побережья. Это дополнительно дает компании исключительные права на создание и использование ветряных электростанций.

Кроме того, всю заработанную прибыль The Crown Estate ежегодно передает британскому правительству, из них 25% идет на «суверенный грант» — финансирование королевской семьи. Именно с этим связывают предполагаемое богатство королевы.

В том случае, если The Crown Estate действительно принадлежит британской королеве, Елизавета II является одним из самых богатых людей в стране. Сумма активов компании составляет более $17 млрд.

Ранее Елизавета II отпраздновала официальный день рождения.