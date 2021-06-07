Росстат опубликовал данные по инфляции за май

В России инфляция в мае ускорилась в годовом выражении до 6,02%, в предыдущем месяце показатель достигал 5,53%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Уровень выше 6% последний раз фиксировался в октябре 2016 года, тогда показатель достигал 6,1%.

«В мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,74%, по сравнению с декабрем 2020 года - 103,48% (в мае 2020 года - 100,27%, по сравнению с декабрем 2019 года - 102,4%)», — говорится в сообщении.

В 15 субъектах цены выросли более чем на 1%. Больше всего товары подорожали на Чукотке (на 3,2%) и в Калмыкии (на 1,4%). В столице цены выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1%.

Ранее сообщалось, что в России ускорился рост цен на некоторые виды продуктов, в том числе на гречку и некоторые овощи. С начала года наибольший рост цен показывает морковь — с начала года до 24 мая она подорожала на 64,5%. Вслед за морковью следует картофель — на 56,6%, капуста — на 47,4%, и лук - на 33,9%.